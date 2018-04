Al 16 weken griepepidemie in Nederland

De griepepidemie die heerst in Nederland neemt af, maar is nog niet over. Vorige week meldden zich nog 65 op de 100.000 inwoners met griepachtige verschijnselen bij de huisarts. Een week eerder waren dat er nog 84. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL.

Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie. Nederland zit nu voor de zestiende week op rij boven deze epidemische grens. Gemiddeld duurt zo’n epidemie ongeveer negen weken.

Het aantal 65-plussers met longontsteking neemt ook af, maar is nog iets hoger dan tijdens de griepepidemie├źn van de afgelopen jaren.