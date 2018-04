Veroordeelde knipt enkelband door en vlucht

Een dertigjarige Heerlenaar die vorige week tot veertien jaar cel werd veroordeeld wegens medeplichtigheid bij een moord, is ervandoor. De man knipte zijn enkelband door en is spoorloos. ,,Hij is voortvluchtig, de politie is naar hem op zoek”, zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De man moet veertien jaar achter de tralies om zijn aandeel bij de moord op een 29-jarige eigenaar van een shishalounge. Het slachtoffer werd op 8 februari 2017 doodgeschoten tijdens een overval op zijn woning in Geleen. De dertigjarige Heerlenaar werd eerder uit voorarrest vrijgelaten. Wel moest hij een enkelband dragen. Of de man voor of na zijn veroordeling is ondergedoken, is niet duidelijk.

De rechtbank veroordeelde twee andere mannen wegens deze zogenoemde sishamoord vorige week tot gevangenisstraffen van elk 24 jaar.