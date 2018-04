Kamer wil corrupte buitenlanders aanpakken

De Tweede Kamer wil dat buitenlanders die beschuldigd worden van ernstige mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie in Nederland kunnen worden aangepakt. Deze zogenoemde Magnitski-wet is al in een aantal andere landen van kracht, waaronder de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

De Kamer wil dat het kabinet eerst probeert binnen de Europese Unie steun hiervoor te vinden. Lukt dit niet, dan moet Nederland zelf met wetgeving komen. Het voorstel hierover kreeg brede steun. Alleen VVD, PVV, SP, Forum voor Democratie stemden tegen.

De wet is vernoemd naar de Russische advocaat Sergej Magnitski. Die overleed in 2009 onder verdachte omstandigheden na vele maanden voorarrest in een cel in Moskou. Dat gebeurde nadat hij Russische functionarissen had beschuldigd van een enorme belastingfraude. De Amerikaanse Magnitski-wet uit 2012 zorgde er onder meer voor dat Russen die betrokken zouden zijn geweest bij zijn dood de VS niet meer in mogen.