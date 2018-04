Kamer wil apk voor werkenden

De Tweede Kamer wil een algemene periodieke keuring (apk) voor werkenden, een zogenoemde werk-apk. Het gaat erom inzicht te krijgen in je waarde op de arbeidsmarkt. Bij zo’n apk kan bijvoorbeeld worden vastgesteld wat er nodig is voor de volgende carrièrestap.

De Kamer roept het kabinet op zo’n werk-apk mee te nemen bij de uitwerking van haar plannen voor een leven lang leren. Het kabinet wil bereiken dat werkenden productief en gezond kunnen blijven werken tot aan hun pensioen.

Regeringspartijen VVD en D66 wijzen op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Die vragen om regelmatig inzicht in kennis, vaardigheden en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, aldus VVD’er Dennis Wiersma en D66-collega Antje Diertens.

Volgens hen is inzicht in je ,,arbeidsmarktwaarde” in toenemende mate voor iedereen van belang. Zij wijzen erop dat het kabinet al experimenteert met een ontwikkeladvies voor 45-plussers.