20.000 euro voor tip moordzaak Rotterdam

Justitie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de dader die de 42-jarige Ergin Başakçi uit Hellevoetsluis heeft omgebracht. Hij werd op 28 augustus vorig jaar doodgeschoten op de Prins Hendrikkade in Rotterdam.

De politie zegt in het bijzonder op zoek te zijn naar informatie over een witte Volkswagen Polo met zwart zonnedak, een donkergrijze Kia Rio en een blauwe Volkswagen. In ‘Bureau Rijnmond’, het opsporingsprogramma van Openbaar Ministerie en politie, wordt donderdag aandacht gevraagd voor de zaak.