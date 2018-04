15 jaar cel voor moord op schoonzus

De rechtbank in Amsterdam heeft een 42-jarige man veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord op zijn 35-jarige schoonzus, in mei 2016 in de Amsterdamse wijk Osdorp. Zijn 23-jarige vriendin is vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Wel krijgt zij vier maanden gevangenisstraf voor het weggooien van bewijsmateriaal, zoals bebloede kleding.

Het motief voor de moord is waarschijnlijk dat de hoofdverdachte wilde kijken in de telefoon van zijn schoonzus. Daarin zou iets hebben gestaan waar de man kwaad over was. Hij zelf heeft er nooit veel over willen zeggen, aldus de rechtbank, die het verontrustend noemt dat deze man de vrouw om zoiets onbeduidends om het leven heeft gebracht.

De straf is gelijk aan de eis.