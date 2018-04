Tot 25 jaar cel geëist voor liquidatie Leiden

Tegen twee mannen die terechtstaan voor een liquidatie op klaarlichte dag in Leiden, zijn in de rechtbank in Den Haag gevangenisstraffen tot 25 jaar geëist. De 25-jarige Leon N. zou een kleine twee jaar geleden een vijftigjarige man voor diens huis hebben doorzeefd met tientallen kogels, onder het oog van diverse kinderen die op straat speelden. De 36-jarige medeverdachte Mohamed H. zou de bestuurder van het busje zijn waarin de mannen wegreden.

Tegen de schutter is 25 jaar cel geëist, tegen de bestuurder 22 jaar. ,,Aan de dodelijke spiraal van liquidaties moet echt een einde komen”, motiveren de officieren van justitie de hoge strafeisen.

Het vluchtbusje werd na de liquidatie in juni 2016 iets verderop in Leiden gevonden, met DNA-sporen van beide verdachten en onder meer twee handvuurwapens en het automatische wapen waarmee de liquidatie is gepleegd. Waarschijnlijk is geprobeerd de auto in brand te steken, maar is dat niet gelukt. Getuigen zagen de twee mannen op een scooter springen en met hoge snelheid wegrijden.

Wie de opdrachtgever is voor de liquidatie en wat het motief was, is ook niet bekend geworden. Er is geen connectie gevonden tussen de twee mannen en het slachtoffer. Het OM vermoedt dat de moord in opdracht is uitgevoerd voor geld. Het slachtoffer was al eerder beschoten, maar overleefde die aanslag. Kort ervoor was een collega van hem op kantoor doodgeschoten, mogelijk was dit een vergissing.

Leon N. stond ook terecht voor voorbereidingshandelingen voor een mogelijke nieuwe liquidatie. In een busje werden zware wapens, munitie en theatermaskers gevonden. Vanwege dit feit is de strafeis voor N. hoger dan voor medeverdachte H.

Samen met N. stond ook Jim C. terecht voor de mogelijke tweede liquidatiepoging omdat de spullen in zijn bus werden gevonden. Het OM heeft vrijspraak voor C. gevraagd. Hoewel de spullen in zijn bus lagen, is volgens het OM niet vast te stellen dat hij hiervan wist.