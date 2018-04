Tien tips na liquidatie Amsterdam op tv

Bij de politie zijn tien tips binnengekomen nadat Opsporing Verzocht dinsdagavond aandacht had besteed aan de liquidatie vorige week in Amsterdam. Daarbij is de broer van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten.

Reduan B. werd afgelopen donderdag vermoord in zijn bedrijfspand in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer was geen bekende van justitie maar zijn broer Nabil (30) is verdachte in een Utrechtse liquidatiezaak. De politie heeft al een aantal verdachten aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. Ook is mogelijk het gebruikte wapen gevonden.