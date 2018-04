Helft grote grazers Oostvaardersplassen dood

Meer dan de helft van de grote grazers in de Oostvaardersplassen heeft de afgelopen winter niet overleefd. Het grootste deel van de bijna 3000 gestorven dieren, bijna 90 procent, is afgeschoten. Dit bleek donderdag uit cijfers gepubliceerd door Staatsbosbeheer.

In de afgelopen winter (december tot en met maart) nam het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen met 2969 dieren af. Daarmee zijn er nu 57 procent minder dieren in het gebied dan in oktober vorig jaar, toen er met een helikopter nog een telling werd gedaan.

Het aantal van 2969 dieren is voor Staatsbosbeheer nog een tussenstand, omdat de organisatie een ‘wintertelling’ volgt van december tot en met april. Wel is nu al duidelijk dat het aantal dode grazers nu al fors hoger is dan in de vorige winter. Toen stierven tussen december en mei ‘slechts’ 813 dieren.

De oorzaak daarvan is dat de vorige twee winters zacht waren en de afgelopen winter strenger, met veel regen in december en nog een vorstperiode in maart. ,,Ook was de populatie in het gebied groot als gevolg van de afgelopen zachtere winters”, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Een terugval van de populatie met ruim de helft is niet ongebruikelijk, aldus de woordvoerder. ,,Dat schommelt natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden. Het is niet ongebruikelijk dat bijvoorbeeld 50 procent van de IJsvogels een winter niet overleeft, omdat het beestje ondanks zijn naam slecht tegen kou kan. Gemiddeld genomen is in de natuur een sterftecijfers van 20 tot 30 procent in de winter normaal.”

In maart, de maand waarin besloten werd dieren in het gebied bij te voeren, stierven 1155 grote grazers. De verwachting is dat het totaal aantal in april nog verder oploopt.

Over het beheer van de grote grazers in het gebied woedt een maatschappelijke discussie. Critici hekelen het feit dat de herten, konikpaarden en heckrunderen in de winter niet worden bijgevoerd en daardoor sterven. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland in maart toch tijdelijk te gaan bijvoeren, om dieren door een extreem koude periode heen te helpen.