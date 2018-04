Privacywaakhond onderzoekt lek dossier Barbie

De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek begonnen naar de inbreuk van het medisch dossier van Samantha de Jong, beter bekend als realityster Barbie. ,,Het datalek is bij ons gemeld. We kijken ernaar, daar is een vaste procedure voor”, laat een woordvoerster weten.

Donderdag werd bekend dat tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag ongeoorloofd het medisch dossier hebben bekeken van De Jong. Zij werd begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis nadat ze een zelfmoordpoging zou hebben gedaan.

Volgens privacywaakhond AP mogen alleen medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling het medisch dossier inzien. En ook alleen maar dat deel van het dossier dat nodig is voor de behandeling. Zorginstellingen moeten volgens de woordvoerster organisatorische en technische maatregelen nemen om te waarborgen dat niet iedereen in medische dossiers kan snuffelen. Zo moet er een logboek worden bijgehouden zodat achteraf gezien kan worden wie welke pagina’s op welk moment heeft bekeken.

De woordvoerster van AP kon niet zeggen hoe vaak het voorkomt dat onbevoegde zorgmedewerkers hun neus steken in dossiers van patiënten. ,,De zorg staat wel al jaren in de top-drie van meldingen van datalekken”. Die lekken worden vermoedelijk vooral veroorzaakt door onbeveiligde verbindingen en menselijke fouten.

De Patiëntenfederatie denkt dat het vaker voorkomt dat onbevoegde medewerkers in patiëntendossiers kijken. ,,De ontslagprocedures van medewerkers hierover zijn terug te vinden op internet”, zegt een woordvoerster. Zij noemt de kwestie in het Haga-ziekenhuis ,,buitengewoon onzorgvuldig”. Volgens de patiëntenorganisatie heeft het Haga-ziekenhuis een ,,cultuurprobleem”, gezien de grote aantallen mensen die ongeoorloofd in het dossier hebben gekeken.