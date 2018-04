Celstraf voor Britse hooligans

De politierechter in Amsterdam heeft donderdag twee Britse hooligans veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Het tweetal was op 23 maart betrokken bij ongeregeldheden in de binnenstad van Amsterdam, rond de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Engeland in de ArenA.

Een derde verdachte kreeg een geldboete van 500 euro opgelegd, wegens verzet tegen zijn arrestatie. Grote groepen Engelse voetbalsupporters trokken door het centrum van de stad. In totaal pakte de politie circa honderd voetbalsupporters op. Het gros is met een boete heengezonden, een enkeling is voor de rechter gebracht. Het drietal dat donderdag is berecht behoorde tot een groep die op de Zeedijk in gevecht raakte met een groep agenten in burger. Daarbij vielen over en weer rake klappen.

De officier van justitie had vier maanden cel tegen de drie Engelsen geƫist. De rechter zag aanleiding de straf te matigen onder meer omdat de twee vechtersbazen, 22 en 24 jaar oud, spijt hebben betuigd.

De groep agenten besloot tegen de groep op te treden omdat deze zich agressief gedroeg. In de schermutselingen raakte een agent door klappen van de verdachten lichtgewond. De rechter wees zijn eis tot schadevergoeding toe (twee keer 250 euro). De arrestatie van de 24-jarige man ging met het nodige politiegeweld gepaard, omdat de man zich hevig verzette. Volgens de rechter was het geweld niet buitensporig en bovendien noodzakelijk om de arrestant te kunnen afvoeren.

De Engelsen hadden gedronken, ondanks het geldende alcoholverbod.