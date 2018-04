Corporatie Amsterdam: grimmig bij kraakpanden

Rond 22 gekraakte panden in Amsterdam is volgens woningcorporatie Ymere een ,,grimmige situatie” ontstaan. Medewerkers zijn bedreigd en buurtbewoners geïntimideerd, stelt de corporatie, die daar aangifte van heeft gedaan bij de politie. Verder heeft Ymere justitie en het gemeentebestuur dringend verzocht de gekraakte woningen te ontruimen.

Het collectief We Are Here, een groep uitgeprocedeerde asielzoekers, maakte eerder deze week zelf bekend tijdens de paasdagen elf woningen en een winkelpand te hebben gekraakt in de Rudolf Dieselstraat. Ymere stelt dat buurbewoners zich sindsdien niet meer veilig voelen. ,,Er wordt op deuren gebonkt, ruiten ingegooid”, zegt een woordvoerder van de corporatie.

Bij de politie is een aangifte binnengekomen van een bewoner wiens het huis werd opengebroken. Een andere bewoonster belde 112 omdat haar woning gekraakt dreigde te worden terwijl ze stond te douchen.