Warme dag voor de boeg

Voor het eerst sinds 19 oktober vorig jaar kunnen we ons opmaken voor een warme dag. Bij veel zonneschijn wordt het vanmiddag in het binnenland op grote schaal 20-22 graden. Daarmee beleven we de eerste lokale warme dag van 2018. Om van een officiële warme dag te kunnen spreken moet het ook in De Bilt 20 graden worden.

Het is vandaag vrij zonnig met sluierbewolking. In het westen kan deze hoge bewolking vanmiddag dikker worden, waardoor het minder zonnig is dan in de rest van het land. Bij een matige zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar 15 graden op de Waddeneilanden, 17-19 graden in het noordwesten en in delen van Zeeland. In de duinen van Zuid-Holland kan het lokaal 22 graden worden. In het binnenland wordt het op grote schaal 20 à 21 graden. In Limburg, het oosten van Noord-Brabant, de Achterhoek en Twente kan het zelfs 22-23 graden worden.

Vanavond en vannacht trekken enkele dikke wolkenvelden over de zuidwestelijke delen van het land. Mogelijk valt in Zeeland komende nacht een beetje regen.

Kans op zonnebrand is klein

Wie vandaag lekker een tijdje in de zon wil zitten kan dat gerust doen. Met zonkracht 3-4 zal een onbeschermde huid niet snel verbranden. Daarnaast kan het pigment dat door zonnen wordt aangemaakt bescherming bieden tegen verbranding later in het voorjaar. Ook wordt bij het zonnen vitamine D aangemaakt en dat is goed voor je weerstand.

Zondag begint de dag met enkele wolkenvelden, waarbij in het westen een spatje regen kan vallen. In het oosten is het droog met zon en sluierbewolking. De bewolking in het westen zal later in de ochtend voor een deel oplossen en in de middag is het waarschijnlijk ook daar droog met zonnige perioden.

In de oostelijke helft wordt het op grote schaal 20-22 graden. In het oosten en zuidoosten kan het 23 graden worden in Limburg lokaal zelfs 24 graden. In het westen en in delen van Friesland wordt het 17-19 graden. Op de Wadden is het met 15 graden minder warm. In de kustprovincies kan ’s middags een koude zeewind opsteken, waardoor het flink afkoelt.

Na het weekend blijft het lente

Ook maandag hebben we zonnige perioden en velden (hoge) bewolking. In het binnenland wordt het 19 tot 22 graden en in het westelijk kustgebied 16-18 graden. Op de Wadden en aan de noordkust is het 13-14 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In de avond neemt vanuit het zuidwesten de kans op een bui toe.

De dagen daarna wordt het met 13 tot 18 graden iets minder warm. Het is daarbij rustig lenteweer met wolkenvelden, zonnige perioden en zo nu en dan een plaatselijke bui.

