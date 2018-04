Ze was pas 21 jaar, toen Marike van der Velden gevraagd werd of ze samen met een medestudent een escortbedrijf wilde starten. Ze twijfelde, want het runnen van een luxe escortservice is niet voor de hand liggend. Ze vond het echter zo leuk, dat ze na twee jaar haar partner heeft uitgekocht. “Mijn werk is saaier dan de meeste mensen denken. Ik zit voornamelijk achter mijn laptop.”

Marike krijgt dagelijks vragen over haar werk. “Veel mensen vragen zich af waarom ik dit werk doe, denken dat ik steenrijk ben of dat mijn cliënten vieze mannen zijn. Mensen hebben de vriendschap verbroken en veroordelen soms wat ik doe. Er is niets illegaals aan mijn werk en toch word ik geweigerd, bij onder meer banken, verzekeraars en accountants.”

Werken in het geheim

Wat mensen van haar werk vinden, moeten ze zelf weten, aldus Marike. “Ik werk samen met veertig dames die het escortwerk allemaal met plezier doen. De meeste van hen zijn student of hebben een andere baan ernaast. De helft van hen doet dit werk in het geheim en gemiddeld zijn ze anderhalf jaar in dienst. Ik regel alle boekingen, alle documenten die nodig zijn voor het maken van een reis, kennismakingsgesprekken en fotoshoots. Ik doe de administratie en houd de website bij.”

Society Service loopt als een trein. “Ik heb het ontzettend druk. We waren eerst tot middernacht open, maar nu tot 22:00 uur. Het was financieel niet meer nodig om langer open te blijven en daarbij vind ik mijn privéleven ook belangrijk. Ik heb altijd telefonisch contact met de vrouwen als ze klaar zijn na een afspraak. Dit kan ook midden in de nacht zijn.”

Escort is net zo goed een vorm van prostitutie, aldus Marike, want de verwachting is dat erotiek tot de mogelijkheden behoort. “Als iemand alleen maar seks wil, moeten ze op zoek gaan naar een alternatief. Wij bieden een ervaring, een intieme en romantische tijd met een mooie, leuke dame. We geven een man het gevoel dat hij een afspraak heeft met zijn ideale vriendin.”

Koppels die een trio willen

Ongeveer zestig procent van de klanten is getrouwd. Waar zijn deze mannen naar op zoek? “Voor de een is dat een fijne tijd met een dame, die ze normaal niet kunnen krijgen. Voor de ander is dat het gevoel dat je na twintig jaar huwelijke weer gewild bent. Ook komen er mannen die geen behoefte hebben aan een vaste partner of koppels die een trio willen, een veel voorkomende fantasie.”

Marike denkt dat ze dit werk nog lang doet. “Het is afwisselend en als ik wil, kan ik mijn werk in het buitenland doen. Ik deel mijn eigen tijd in. Dit jaar ga ik naast vrouwen ook gigolo’s aanbieden. Veel koppels willen naast een vrouw ook weleens een man boeken. Daarnaast zijn er veel zakenvrouwen die klaar zijn met daten via internet en een leuke avond willen hebben zonder gezeur.”

En wat kost dat nou, een escort? “Het starttarief is zevenhonderd euro voor twee uur. Ik zit in het luxere segment, te vergelijken met een restaurant met een Michelinster.”

Lees ook: