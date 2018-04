Geweld door politie licht afgenomen

Politiemensen pasten vorig jaar 12.394 keer geweld toe. Dat is iets minder dan in 2016 toen agenten nog 14.672 keer de wapenstok, vuurwapen, pepperspray of fysiek geweld gebruikten.

Den Haag laat de opvallendste daling zien, want daar gebruikte de politie 20 procent minder geweld, blijkt uit cijfers die de politie maandag naar buiten heeft gebracht.

Echt harde conclusies durft de opsporingsdienst niet te verbinden aan de laatste cijfers, omdat de verschillende politie-eenheden het gebruik van geweld nu nog op verschillende manieren registreren. In 2019 komt daar verandering in, aldus Peije de Meij, landelijk portefeuillehouder Geweld bij de politie.

Volgens De Meij gebruiken politiemensen alleen geweld als het niet anders kan. ,,Het belangrijkste wapen van de agent is nog altijd de mond. Maar soms moeten politiemensen wel, bijvoorbeeld om een gewelddadige arrestant te kunnen boeien of om andere burgers te beschermen.”