Snellere treinverbinding Amsterdam-Brussel

Treinreizigers van Amsterdam naar Brussel kunnen vanaf maandag een stuk sneller reizen. De intercity op dat traject gaat een andere route rijden, over een stuk spoor van de HSL via station Breda, en daardoor is de reis een half uur korter. Tot nu toe duurde het 3 uur en 22 minuten om van Amsterdam naar Brussel te komen, vanaf nu 2 uur en 53 minuten.

,,Voor reizigers uit Amsterdam en Schiphol levert dit een aanzienlijke reistijdwinst op”, stelt de NS. ,,De verbinding via Breda zorgt ervoor dat België ook voor reizigers uit het zuiden van Nederland goed per trein te bereiken is.” Breda krijgt hiermee een directe aansluiting met België. En daar is Breda blij mee. Regionale en lokale politici, bestuurders en mensen uit het bedrijfsleven geven een eigen feestje om het te vieren en reizen met zijn allen op en neer naar Antwerpen.

In Den Haag is niet iedereen onverdeeld positief over deze nieuwe route, omdat daar nu in plaats van zestien keer, vier keer per dag een rechtstreekse trein met Brussel vertrekt. Reizigersvereniging Rover is toch positief. woordvoerder Chris Vonk zegt dat er erg lang is gewacht op deze route. Er zijn wel wat nadelen voor reizigers uit Zeeland en Den Haag, stelt hij, maar volgens hem komen de meeste reizigers uit Amsterdam en zijn er nog snelle intercity-verbindingen naar de hoofdstad waarna reizigers alsnog op de snelle route naar België over kunnen stappen.