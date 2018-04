Hogere straf voor zanger Dean Saunders

De zanger Dean Saunders (37) uit Beverwijk is in hoger beroep veroordeeld tot achttien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor brandstichting en mishandeling van zijn ex-vriendin. De straf van het gerechtshof in Amsterdam is hoger dan de acht maanden die de rechter eerder had opgelegd en ook hoger dan de eis van de aanklager bij het hof.

Hoewel Saunders blijft ontkennen, acht het hof bewezen dat hij het is geweest die eind augustus 2014 ’s nachts in Zaandijk de auto van zijn voormalige schoonvader in brand heeft gestoken. Daarvoor zijn meerdere bewijzen. Zo had hij tegen ex-vriendinnen gezegd dat hij in de buurt van de brand was en had hij zijn broer eerder die avond gevraagd de brand te stichten. Daarna zocht hij informatie op internet over manieren om het beste een auto in brand te steken. Ook stond op het bewuste moment zijn telefoon ruim een uur uit.

De auto stond dicht bij een woning geparkeerd. Anders dan de rechtbank vond het hof dat hierdoor wel degelijk levensgevaar ontstond voor de mensen die in het huis lagen te slapen. Hoewel de verdachte niet de opzet bedoeling had anderen in gevaar te brengen, vond het hof een hogere straf gepast. Doordat de brandweer snel kon blussen, brandde alleen de auto uit.

Ook heeft de verdachte zijn ex-vriendin, met wie hij een zoon heeft, een gekneusde kaak geslagen. Volgens het hof deed hij dat in een proeftijd van een straf die hem was opgelegd voor een eerdere mishandeling van de vrouw. Daarom moet hij de 40 uur werkstraf doen die hem destijds voorwaardelijk was opgelegd. Saunders moet zijn ex ook een schadevergoeding betalen.

Dean Saunders won in 2011 de talentenjacht Popstars. Zijn jongere broer Ben won in datzelfde jaar The Voice of Holland.