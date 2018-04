Taakstraf geëist tegen voetballer Kenny Tete

Tegen voormalig Ajax-speler Kenny Tete is in hoger beroep een taakstraf van tachtig uur geëist, waarvan dertig voorwaardelijk. De voetballer moest zich verantwoorden voor een vechtpartij eind 2015 waar hij bij betrokken was. Ook zou hij zich tegen zijn aanhouding hebben verzet en een agent hebben beledigd.

De voetballer, die tegenwoordig bij Olympique Lyon in Frankrijk speelt, heeft destijds een nacht in de cel moeten doorbrengen. Juli 2016 werd hij door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur, waarvan dertig voorwaardelijk. Tete ontkent de beschuldigingen en ging tegen dat vonnis in beroep.

Het gerechtshof in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.