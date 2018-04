Werkstraffen voor mishandeling homostel Arnhem

Vier minderjarige jongens zijn veroordeeld tot werkstraffen tot 160 uur voor de mishandeling van een homostel op de Mandelabrug in Arnhem april vorig jaar. De rechtbank in Arnhem oordeelt dat de jongens, tussen de vijftien en zeventien jaar, schuldig zijn aan openlijke geweldpleging.

De aanval trok landelijk veel aandacht, omdat die zou zijn gericht op de seksuele geaardheid van de slachtoffers. Volgens de rechtbank staat echter niet vast dat de jongens er doelbewust op uit waren om ruzie te zoeken met homo’s en deze in elkaar te slaan. Ook is niet vast komen te staan dat er met een betonschaar geslagen is.

Drie van de vier jongens hebben een werkstraf van tachtig uur gekregen. De vierde, die verantwoordelijk is voor de zwaarste mishandeling, heeft 160 uur werkstraf gekregen.