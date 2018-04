Burgemeester van Oldambt plots overleden

Burgemeester Pieter Smit van de Groningse gemeente Oldambt is onverwachts overleden. Dat heeft de gemeente meegedeeld.

De 54-jarige Smit werd dood aangetroffen in zijn woning in Scheemda. Volgens een politiewoordvoerder is hij een natuurlijke dood gestorven.

Smit (D66) was sinds 2010 burgemeester van Oldambt. De fusiegemeente in het oosten van Groningen ontstond dat jaar door de samenvoeging van Scheemda, Winschoten en Reiderland. Volgens loco-burgemeester Laura Broekhuizen was Smit ,,een alom geliefd man”.