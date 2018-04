Elbert Dijkgraaf van de SGP vertrekt per direct uit de Tweede Kamer. Hij was de afgelopen maanden al afwezig wegens ziekte. Hij was oververmoeid.

De 48-jarige Dijkgraaf zat sinds 2010 voor de christelijke partij in de Tweede Kamer. Daar hield hij zich bezig met onder meer Financiën, Landbouw en Defensie.

Dijkgraaf wordt opgevolgd door Chris Stoffer uit Elspeet. Die wordt woensdag beëdigd.