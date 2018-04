Straatracende piloot vertrekt bij Transavia

Co-piloot Casper van W. die met zijn vader betrokken was bij een dodelijke straatrace, vertrekt toch bij Transavia. De luchtvaartmaatschappij heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht van NH Nieuws.

Transavia wilde hem ontslaan, maar de rechtbank in Amsterdam zag in het gedrag van de co-piloot geen reden voor ontslag. ,,Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen betekent niet dat hij zijn functie niet zou kunnen uitoefenen”, aldus de rechtbank.

Transavia ging in hoger beroep tegen de uitspraak. Van W. vertrekt alsnog. ,,Transavia en de werknemer zijn overeengekomen dat het dienstverband op korte termijn eindigt”, aldus een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij.

Van W., werd in november veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging. Hij had met zijn vader in maart 2016 door Loosdrecht geracet. Die reed daarbij een negentienjarige vrouw dood en werd veroordeeld tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar.