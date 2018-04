Lubach stopt met populaire Facebookprofielen

Arjen Lubach en zijn tv-programma Zondag met Lubach hebben zoals aangekondigd afscheid genomen van Facebook. De presentator had onlangs in zijn uitzending al uitgebreid zijn beweegredenen daarvoor uitgelegd. Hij noemde Facebook ,,het grootste spionageproject in de geschiedenis van de mensheid”.

Het bedrijf krijgt onder meer veel kritiek doordat privégegevens van tientallen miljoenen gebruikers zijn terechtgekomen bij het bedrijf Cambridge Analytica. Lubach houdt Facebook daarnaast verantwoordelijk voor andere privacyschendingen en voor de verspreiding van nepnieuws.

Lubach had vooraf op het sociale netwerk het evenement ,,BYE BYE Facebook” aangemaakt. ,,Facebook is heel stom. Daarom gaan we van Facebook af. Doe je mee?”, zo nodigde hij het publiek uit. ,,Laten we er een feestje van maken.” Daarop gaven vooraf meer dan 30.000 mensen aan het evenement te zullen bijwonen. Hoeveel van die mensen ook echt hun account hebben verwijderd, is onbekend.

De Facebookpagina van het programma werd door bijna 364.000 mensen gevolgd, zijn persoonlijke pagina had ruim 140.000 volgers.

,,Goed, ik ben eraf. HEERLIJK”, meldde Lubach via Twitter. Prompt werden door andere mensen valse profielen aangemaakt op zijn naam. Dat viel te verwachten, aldus de presentator. ,,Dat ben ik dus niet”, benadrukt hij.

,,Facebook groeit en we raken er alleen maar dieper in verstrengeld”, zei Lubach in zijn eerdere aankondiging, die ook in het Engels was ondertiteld en de aandacht van buitenlandse media trok. Het programma had eerder internationaal succes met de video ‘America First, the Netherlands second’.