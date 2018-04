Zeven jaar cel voor bijna fatale ‘spanking’

Het was de bedoeling dat hij tijdens een date vastgebonden werd en erotische tikjes kreeg. In plaats daarvan kreeg een tachtigjarige man uit Den Bosch minstens vijftien klappen tegen zijn hoofd. Ook werd hij meerdere keren in zijn rug gestoken. Hij had kunnen overlijden, en daarom is de date, een 49-jarige man uit Heerhugowaard, veroordeeld tot zeven jaar celstraf. Hij werd schuldig bevonden aan poging tot doodslag.

De dader ging tussen 2014 en 2017 regelmatig bij de Bosschenaar langs om hem te spanken met een houten lat. Ook op 31 mei vorig jaar moest dat gebeuren. De bejaarde Brabander werd geblinddoekt, zijn enkels werden aan elkaar vastgebonden en zijn armen werden vastgebonden aan haken aan het plafond. Daarna liep het uit de hand. Het slachtoffer liep letsel op aan een rib, een rugwervel en zijn milt. Ook had hij onderhuidse bloedingen en was hij gewond aan zijn hoofd. Het slachtoffer riep een stopwoord, maar de dader stopte niet. De dader ging ervandoor en liet zijn slachtoffer hulpeloos en vastgebonden achter.

De officier van justitie had acht jaar celstraf geƫist. De verdachte had gezegd dat hij werd aangevallen door het slachtoffer en dat hij zich wilde verdedigen.