Bijna alle scholen Brabant en Limburg dicht

Bijna alle basisscholen in Brabant en Limburg hebben de deuren vrijdag gesloten gehouden uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het onderwijs, meldt CNV Onderwijs. Een manifestatie in Eindhoven ’s ochtends werd door ongeveer 3000 stakende onderwijzers bezocht. Bij de tweede manifestatie ’s middags in Sittard kwamen ongeveer vijfhonderd actievoerders opdagen.

,,De acties verliepen prima. En we blijven ermee doorgaan totdat we krijgen wat wel willen”, zegt Rob Voorwinden van de Algemene Onderwijsbond. CNV-voorzitter Loek Schueler sprak de stakers in Limburg toe. ,,Slob moet over de brug, het kabinet moet over de brug, de coalitie moet over de brug, want anders staan we hier vaker”.

Juffen en meesters voeren al een jaar actie. De regionale staking in Brabant en Limburg volgde na een landelijk staking van vorig jaar en na plaatselijke stakingen eerder dit jaar in het Noorden en in de regio Midden. Eind volgende maand (woensdag 30 mei) leggen onderwijzers in Gelderland en Overijssel het werk neer.

Onderwijsorganisaties vinden de eerder toegezegde 270 miljoen euro voor betere salarissen veel te weinig. De onderwijsorganisaties eisen 900 miljoen. De acties zijn georganiseerd door onder meer de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie en de PO-Raad.