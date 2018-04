Rutte: niet bereid mee te doen aan actie Syrië

Nederland zal niet meedoen aan een eventuele militaire vergeldingsactie in Syrië. Dat zei minister-president Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. De Verenigde Staten overleggen over zo’n actie met Londen en Parijs.

Op de vraag of Nederland bereid is mee te doen aan een aanval, antwoordde Rutte: ,,Nee, daar is op dit moment geen sprake van.” Het kabinet heeft er wel begrip voor, mits de actie proportioneel is. Maar ,,er is op dit moment geen sprake van dat Nederland militair zou participeren”.

Bij een vermoedelijke chemische aanval vorige weekend op Douma, nabij de Syrische hoofdstad Damascus, vielen tientallen doden en raakten honderden gewond. Het Syrische bewind heeft in het verleden vaker gifgas ingezet.