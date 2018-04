Modestipendium naar Bas Kosters

AMSTERDAM (ANP)- Ontwerper Bas Kosters heeft het achtste Cultuurfonds Mode Stipendium gekregen, 50.000 euro en een wisseltrofee. De onderscheiding voor modevormgevers werd in 2011 bij het Prins Bernhard Cultuurfonds ingesteld door een anonieme mecenas.

Bas Kosters (Zutphen, 1977) ,,doet op diep persoonlijke wijze veel recht aan het medium mode en brengt daarbij continu een ode aan de eigen essentie: bewustwording van en respect voor de menselijke maat”, oordeelde de jury. Kosters’ ,,handschrift verenigt moeiteloos eenvoud en poëzie”, zo staat er verder onder meer in het rapport over de ontwerper van het kleurrijke werk.

Kosters, die zijn opleiding kreeg in Arnhem en Enschede, heeft net een nieuwe collectie af: HOPE. ,,HOPE staat voor een frisse start, de wedergeboorte, de sunny side up, maar ook voor de ‘ik-had-beter-moeten-weten’. HOPE staat voor een leider die je meeneemt, of iemand die jou een droom verkoopt. HOPE staat voor je idealen die je deelt, en waar je voor strijdt”, lichtte de ontwerper zelf toe.

Kosters bedenkt niet alleen mode, maar bijvoorbeeld ook installaties en performances. Eerdere winnaars van het stipendium zijn onder anderen Jan Taminiau (2013), Iris van Herpen (2016) en Ronald van der Kemp (2017).