Insiya mag voorlopig bij vader India blijven

Het in 2016 uit Amsterdam ontvoerde meisje Insiya Hemani (4) kan voorlopig bij haar vader in India blijven. Dat is het gevolg van een uitspraak in hoger beroep van de rechter in India. Die heeft vrijdag bepaald dat eerst moet worden beslist wie het voogdijschap heeft over het meisje, vóórdat er een besluit over een mogelijke terugkeer naar Nederland kan worden genomen.

Advocaat Peter Plasman, die de moeder van Insiya bijstaat, heeft dat gehoord van zijn Indiase collega’s. Het vonnis komt pas maandag beschikbaar. De raadsman heeft begrepen dat er binnen een jaar een besluit moet zijn over het voogdijschap.

In Nederland was bepaald dat de moeder het voogdijschap heeft, zei Plasman. Maar de Nederlandse rechter acht zich niet bevoegd te oordelen in de kwestie, zo bepaalde het hof in Den Haag in februari.

Eerder had een Indiase rechtbank besloten dat het meisje eind maart terug moest naar haar moeder in Nederland. De vader van Insiya, een rijke zakenman, vocht dat besluit aan. In Nederland loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen de vader, omdat die achter de ontvoering zou zitten, en tegen zeven vermeende handlangers.