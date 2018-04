Blok: lijnen met Rusland openhouden

De inzet van Nederland voor het conflict in Syrië blijft gericht op een politieke oplossing via de Veiligheidsraad van de VN. Het kabinet wil daarom ,,de lijnen met Rusland openhouden”, zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zaterdag. Volgens Blok ,,hebben we Rusland nodig. Rusland is lid van de Veiligheidsraad”. Hij hoopt op een wapenstilstand, zodat humanitaire hulp kan worden geboden.

Het kabinet heeft volgens Blok wel begrip voor de aanval van de VS en hun bondgenoten in Syrië, omdat het ,,een zeer gerichte actie was op de plekken waar chemische wapens worden gemaakt en opgeslagen. Een aanval met chemische wapens is verschrikkelijk. Het is ook verboden volgens internationaal recht.”