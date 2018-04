Waylon ontmoet concurrenten songfestival

Waylon maakt zaterdag kennis met zijn songfestivalconcurrenten. In de AFAS Live in Amsterdam vindt de tiende editie van Eurovision in Concert plaats, waar 32 van de 43 acts van het Eurovisiesongfestival op het podium staan. Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie) verwelkomt de artiesten, maakte de organisatie bekend.

Waylon vertegenwoordigt Nederland bij de 63e editie van het songfestival in de Portugese hoofdstad Lissabon. Hij staat met het liedje Outlaw In ‘Em in de tweede halve finale op donderdag 10 mei.

Behalve Waylon zijn ook de grote favorieten voor de winst aanwezig, onder wie de deelnemers van Israël, Zweden, Tsjechië, België en Australië.

Op het podium staan ook enkele oud-songfestivalkandidaten, onder wie Sandra Kim, die als 13-jarige het Eurovisie Songfestival naar België wist te halen met het lied J’aime la vie. In het voorprogramma staat het duo Franklin Brown & Maxine, dat in 1996 meedeed met het nummer De eerste keer. Cornald Maas en zangeres Edsilia Rombley presenteren de avond.