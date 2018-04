Expositie World Press Photo in Nieuwe Kerk

De winnende foto’s van de World Press Photo zijn vanaf zaterdag te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De expositie toont naast de winnende foto van de Venezolaanse fotograaf Ronaldo Schemidt ook het werk van de winnaars in de andere categorieën en de genomineerden.

De tentoonstelling reist zoals ieder jaar de hele wereld rond. Amsterdam is de eerste plek waar de ruim 160 foto’s van 42 fotografen uit 22 landen is te zien. Ook zijn er op de expositie de jaarwinnaars van voorgaande edities van de prestigieuze fotowedstrijd te vinden.

De foto van Schemidt laat een man zien die in brand staat tijdens gewelddadige protesten tegen president Nicolás Maduro in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Hij overleefde het incident, maar liep wel ernstige brandwonden op. Dit jaar vielen ook drie Nederlandse fotografen in de prijzen. Ook hun werk is op de tentoonstelling, die tot en met 22 juli duurt, te zien.