‘Leed Oostvaardersplassen moet stoppen’

In een stoet van honderden meters hebben actievoerders op de A6 een langzaamaanactie gehouden. Het was zondag het slotstuk van twee demonstraties tegen het beheer van natuurreservaat de Oostvaardersplassen. De actie veroorzaakte enige tijd file op de snelweg.

De actievoerders hadden zich eerder op de dag bij het natuurgebied verzameld. Bij het provinciehuis in Lelystad vond een tweede demonstratie plaats. Daar is een kruis gelegd ,,ter nagedachtenis aan de duizenden grote grazers die afgelopen winter gestorven zijn”. Ook bij de Oostvaardersplassen werd een kruis geplaatst.

Bas Metzemaekers, een van de organisatoren van de actie bij het natuurgebied, vindt dat het tijd is het beheer van het reservaat te wijzigen. ,,Vanaf 1 december 2017 zijn er 3000 grote grazers de hongerdood gestorven. Het is alsof er een sproeivliegtuig overheen is gevlogen en alles heeft doodgespoten.” De actievoerders hekelen het beleid waarin de dieren aan hun lot worden overgelaten. ,,Om deze gruwelijke modderpoel staat een hek. Dit leed moet nu stoppen”, voegt Janneke Boeijen toe.

Er is veel kritiek over hoe wordt omgegaan met de herten, konikpaarden en heckrunderen in het gebied. In de winter gaan er veel dieren dood omdat ze niet mogen worden bijgevoerd. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland toch bij te voeren. Eerder zijn ook al demonstraties geweest.

Zo’n 200 actievoerders of meer verzamelden zich zondagmiddag bij het natuurgebied. Evelien Lokerse hield een groot spandoek omhoog. ,,De verantwoordelijken moeten voor de strafrechter gedaagd worden”, zegt ze strijdvaardig. Naast haar staat een vrouw die vanuit haar woonplaats in Midden-Frankrijk hier naartoe is gereden. Ook zij is geraakt door berichten over verhongerende dieren. De politie hield zich zondagmiddag op de achtergrond. Motoragenten hebben de stoet auto’s richting en over de A6 begeleid.

Een woordvoerder van de gemeente Lelystad is tevreden over hoe de demonstraties verlopen zijn. Bij het provinciehuis is het rustig gebleven, zei hij.