PSV-fans vol vertrouwen in centrum Eindhoven

Niet alleen in het Philips-stadion, maar ook in het centrum van Eindhoven volgen vele duizenden PSV-fans het kampioensduel van hun club tegen Ajax. De kroegen aan het Stratumseind doen goede zaken; al vanaf zondagochtend vloeit het bier er rijkelijk. De fans tonen zich optimistisch over de kansen dat hun club zal winnen en daarmee het landskampioenschap zal binnenhalen.

De sfeer is er gemoedelijk. In de lucht hangen rode rookwolken, afkomstig van fakkels die fans aansteken. De supporters volgen de wedstrijd zowel binnen in de café’s als op televisies die buiten zijn neergezet. Grote schermen staan nergens. De gemeente Eindhoven oordeelde vooraf dat die een te grote toeloop van fans zouden veroorzaken.