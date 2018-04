Ex-leraar Cheider-school ontkent ontucht

Ephraïm S., voormalig leraar aan de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam-Buitenveldert, ontkent dat hij ontucht heeft gepleegd met leerlingen. S. staat vanaf maandag terecht voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van seksueel misbruik van in totaal zes leerlingen van de school. Twee van hen waren jonger dan twaalf, de overige vier jonger dan zestien. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in de jaren 2011 en 2012.

,,Ik heb kinderen aangeraakt op de schouder”, verklaarde de dertigjarige S. maandag ter zitting. ,,Het is nooit verder gegaan, er is nooit sprake geweest van onzedelijk gedrag. In het onderwijs raak je nu eenmaal kinderen aan. Ik was daarin niet anders dan mijn collega’s. Grensoverschrijdend was het niet.”

S. gaf les aan jongens. Op de Cheider-school zijn aparte afdelingen voor jongens en meisjes.