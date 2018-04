PSV showt kampioensschaal op Stadhuisplein

Op een zonnig en volgepakt Stadhuisplein in Eindhoven heeft de PSV-selectie de kampioensschaal getoond aan een uitgelaten menigte. Met het gezamenlijk meezingen van het originele clublied werd de 24e landstitel nog maar eens gevierd. Het nodige vuurwerk, inclusief rookontwikkeling, maakte de sfeer nog wat feestelijker.

Na een tocht op de platte kar door de stad, toonde aanvoerder Marco van Ginkel kort na 19.00 uur de schaal aan ongeveer 20.000 PSV-fans op het plein. Uit handen van burgemeester John Jorritsma kreeg Van Ginkel een beker.

Het Stadhuisplein in Eindhoven stond al uren bomvol en werd afgesloten voor publiek. Ook langs de route van de platte kar en op de Markt en op het 18 Septemberplein was het druk. De gemeente telde in totaal 65.000 mensen in het Eindhovense stadscentrum.

De platte kar met de PSV-selectie vertrok om 17.00 uur bij het Philips Stadion en de tocht was volgens PSV-trainer Phillip Cocu geweldig. ,,Het blijft een fantastische rit. Dit zijn hele speciale momenten. Als je ziet wat je teweeg kunt brengen met voetbal. De titel krijg je nooit cadeau, dat vergt veel opofferingen en die hebben we allemaal geleverd. Dit feest is de beloning voor een fantastische prestatie’’, zei hij.

Voor burgemeester John Jorritsma van Eindhoven kwam een jongensdroom uit omdat hij PSV een beker mocht uitreiken, bekende hij. Het is voor het eerst dat Jorritsma burgemeester is in Eindhoven dat PSV de landstitel verovert.

Aan de achterzijde van het afgesloten Stadhuisplein werd het even spannend omdat fans door de hekken wisten te breken. Enkelen slaagden er in om alsnog een plekje te bemachtigen op het plein waarna de beveiliging de situatie snel onder controle kreeg.