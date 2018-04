Verdachte van doodsteken Nick Bood langer vast

De zestienjarige Yasin N. moet langer in de cel blijven voor het doodsteken van de zestienjarige Nick Bood vorig jaar in Zaandam. Dat heeft de rechtbank in Haarlem beslist in een niet-inhoudelijke zitting, die vanwege de jeugdige leeftijd van de verdachte achter gesloten deuren plaatshad.

Volgens een woordvoerster van de rechtbank zijn er nog een aantal onderzoeken gevraagd, waarvan de uitkomst volgende week woensdag op een nieuwe zitting wordt besproken. N. zit bijna een jaar vast en dat is de maximale straf in jeugddetentie voor een vijftienjarige, de leeftijd waarop hij werd opgepakt.

Naast N. is er nog een verdachte in deze zaak, die al op vrije voeten is.

Bood uit Assendelft werd op 27 april neergestoken in het uitgaansgebied van Zaandam. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.