Cel voor frauderende politicus Sint-Maarten

Parlementariër Chanel Brownbill op Sint-Maarten is veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk, voor valse belastingaangiften. Ook kreeg hij een werkstraf van 240 uur opgelegd.

Brownbill is schuldig bevonden aan het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften over de inkomstenbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten.

De rechter vond het ,,onbegrijpelijk en onaanvaardbaar” dat Brownbill geen verantwoording heeft afgelegd over de belastingfraude. Tijdens het proces beriep Brownbill zich op zijn zwijgrecht. In tegenstelling tot andere veroordeelden in de zaak heeft hij geen spijt betuigd.