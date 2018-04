Kemna en Gosschalk definitief uit elkaar

Castingdirecteur Job Gosschalk en Kemna Casting zijn zakelijk definitief uit elkaar. De aandelen van de in opspraak geraakte Gosschalk zijn overgeheveld naar de nu zittende directie, bevestigt een woordvoerder van Kemna berichtgeving in het AD.

Job Gosschalk kwam in opspraak in de slipstream van de internationale #MeToo-beweging. Hij kwam in het nieuws wegens beschuldigingen van acteurs over seksueel wangedrag en heeft erkend dat hij grenzen heeft overschreden.

Het proces om de aandelen van Gosschalk over te dragen, was al in gang gezet. Vorige week liet een woordvoerder weten dat het proces ,,in zijn laatste fase” zat en dat het ,,nog een paar dagen” zou gaan duren.

,,Het proces heeft een paar maanden geduurd”, stelt het castingbureau dinsdagavond. Gosschalks aandelen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 in handen van de nu zittende directie. Die bestaat onder anderen uit Gosschalks neef Janusz.