Lelystad Airport rekent op opening in 2020

Lelystad Airport zal naar verwachting in 2020 opengesteld kunnen worden voor commercieel vliegverkeer. Dat zegt directeur Hanne Buis van de luchthaven naar aanleiding van het rapport van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Buis zegt kennis te hebben genomen van het rapport. Daarin worden volgens haar geen verdere belemmeringen gezien in het voortzetten van de procedure rond het nieuwe Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport.

Buis vindt het positief dat de minister nu beschikt over alle essentiƫle milieu-informatie. Het is volgens haar nu aan de minister en de Tweede Kamer om tot een definitieve afweging te komen over het nieuwe Luchthavenbesluit van Lelystad Airport.