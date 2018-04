Red de Veluwe: milieurapport Lelystad rammelt

Het milieueffectrapport over de uitbreiding van Lelystad Airport rammelt aan alle kanten. Er is gerekend met verkeerde cijfers en er staat niets in over het effect van de uitbreiding op het milieu. Het ministerie van Infrastructuur dendert maar door en zadelt de inwoners van Gelderland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Friesland op met massa’s laagvliegende vliegtuigen.

Dat zegt de actiegroep Red de Veluwe, die woedend is dat de onafhankelijke commissie mer het aangepaste milieueffectrapport voor Lelystad Airport woensdag heeft goedgekeurd. ,,We hebben een lijst met gevonden fouten naar de commissie en de minister gestuurd. Er is niets mee gedaan”, stelt de actiegroep. Actievoerders vonden in het oorspronkelijke milieueffectrapport zulke grote fouten dat er een geactualiseerde versie nodig was.

Red de Veluwe is verontwaardigd dat gebleken is dat ambtenaren van het ministerie geregeld contact hebben met medewerkers van Schiphol. Voor Schiphol is de uitbreiding van Lelystad Airport van levensbelang. ,,Die ambtenaren helpen mee met het opstellen van het milieueffectrapport en moeten dat ook zelf controleren. Zoals de slager die zijn eigen vlees keurt”, aldus Red de Veluwe.

Voorzitter Jan Rooijakkers van de Stichting HoogOverijssel, die ontdekte dat er fouten in het milieueffectrapport zaten, is verbaasd en teleurgesteld over het oordeel van de commissie. ,,Ik had gedacht dat de commissie niet zo positief kon oordelen over 45.000 vliegbewegingen, terwijl de vlieghoogtes en dergelijke pas bekend worden als de herindeling van het luchtruim bekend is’’, zegt hij. Die herindeling moet er in 2023 komen. ,,Ik denk dat de commissie gezwicht is om weinig kritiek te hebben. Normaal bekijken ze de eindsituatie, maar die eindsituatie is nog volstrekt onduidelijk.’’