19 april was nog nooit zo warm

In De Bilt is om 12.30 uur 24,4 graden gemeten en dat maakt van deze donderdag de warmste 19 april sinds de metingen in 1901 begonnen. Het oude record, 24,3 graden, dateert van 1988.

,,In De Bilt werd om 14.00 uur 25,1 graad gemeten. Daarmee is nu bovendien de eerste officiële zomerse dag van 2018 een feit”, aldus een woordvoerder. Dat is volgens hem een maand eerder dan normaal. ,,Het is net geen vroegterecord. In 2007 noteerden we al op 14 april de vroegste officiële zomerse dag ooit. Het werd toen 27,6 graden.”

Een dag is voor meteorologen ‘zomers’ als de temperatuur in De Bilt boven de 25 graden uitkomt. Zondag 8 april bleef het kwik net onder de 25 graden steken, anders was het toen al de eerste zomerse dag van het jaar geworden.

Volgens Weeronline loopt de temperatuur in de middag verder op tot maximaal 28 graden. Eerder op donderdag waarschuwde het RIVM voor de opvallend hoge zonkracht voor de tijd van het jaar. Ook de komende dagen ligt die zonkracht volgens het gezondheidsinstituut waarschijnlijk rond de 5, waarbij de huid al na 20 minuten kan verbranden.