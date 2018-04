Roze Zaterdag gaat de grens over

Roze Zaterdag gaat volgend jaar de grens over. Op 29 juni 2019 vindt de ‘oer-Pride’ voor het eerst in twee landen tegelijk plaats, in Venlo en Krefeld (Duitsland). Venlo wordt dan voor één dag Roze Hoofdstad van Nederland én Duitsland.

De dag zal worden afgetrapt met het sluiten van een droomhuwelijk in een opblaasbare roze kerk, maakte de organisatie donderdag bekend. Naar verwachting komen er zo’n 30.000 mensen af op het feest, met onder meer optredens van bekende artiesten en een regenboogparade. De slogan van die dag is tweetalig: ‘Ik ook van jou’ en ‘So wie du’.

Roze Zaterdag wordt jaarlijks eind juni gehouden. De Gay Pride wil de diversiteit van homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders laten zien om daarmee het begrip voor deze mensen te vergroten. Roze Zaterdag vindt dit jaar plaats in Gouda.