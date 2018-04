Accountants KPMG niet vervolgd om fraude

Drie accountants van fiscaaladviesbureau KPMG mogen niet worden vervolgd wegens witwassen en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Utrecht heeft het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in de zaak, die gaat om transacties van bouwbedrijf Ballast Nedam van twaalf tot zeventien jaar geleden.

Volgens het OM zou Ballast Nedam ambtenaren in Saoedi-Arabiƫ en Suriname hebben omgekocht om grote projecten binnen te halen. Er is een schikking getroffen met het bedrijf en zaken tegen betrokken bestuursleden zijn geseponeerd. Volgens de rechtbank is het daarom onbegrijpelijk dat de accountants wel zijn aangeklaagd.