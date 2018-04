Roep om beter bekijken milieugevolgen Lelystad

Een coalitie van milieuorganisaties, wetenschappers gezondheidsorganisaties en bezorgde burgers roepen het kabinet op om ,,de volledige milieu-impact” van uitbreidingsplannen voor luchthavens door te rekenen. Daarbij zou moeten worden begonnen met vliegveld Lelystad, aldus de organisaties, waaronder Natuur en Milieu, het Longfonds en de TU Delft.

De oproep komt een dag na goedkeuring van het aangepaste milieueffectrapport van Lelystad, dat de gevolgen van de plannen voor het milieu in kaart brengt. Met zo’n rapport kunnen overheden een weloverwogen beslissing nemen om de uitbreiding wel, niet of in gewijzigde vorm door te laten gaan.

Maar volgens de coalitie wordt slechts een ,,heel klein stukje” van de gevolgen voor het milieu meegenomen. ,,De rekenaars kijken met name naar geluidsoverlast.”