EU-parlement luidt noodklok over vaccinaties

Het Europees Parlement wil actie tegen de ,,zorgwekkende’’ afname van de vaccinatiegraad in de EU. In een resolutie roept het de Europese Commissie en de lidstaten op maatregelen te nemen tegen de ,,toenemende en wijdverspreide terughoudendheid tegenover vaccins” en de kostenstijging ervan aan te pakken. In Nederland krijgen steeds minder zuigelingen, kleuters en schoolkinderen prikken voor bof, mazelen en rodehond (BMR).

De vaccinatiepercentages in de EU zijn ontoereikend voor een adequate bescherming, aldus de resolutie. Tussen 2008 en 2015 zijn er in de EU 215.000 gevallen geweest van ziektes die door vaccinatie voorkomen hadden kunnen worden, zoals de mazelen.

EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA): ,,Met alle respect voor de principes van gewetensvrijheid en onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is nu actie geboden. Dat in Europa opnieuw kinderen en zelfs volwassenen overlijden door mazelen is niet meer van deze tijd en onnodig.”