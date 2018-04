Eerste testrit Noord-Zuidlijn goed verlopen

De eerste test met reizigers op de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is vrijdagavond goed verlopen. ,,Mensen waren heel enthousiast en positief’’, meldt een woordvoerder van vervoersbedrijf GVB.

Vrijdagavond richtte de test zich op de vraag of reizigers goed de weg kunnen vinden in de Noord-Zuidlijn. Daarbij bleek onder meer dat nog niet overal de juiste bordjes hangen. ,,Dat was bekend en daar wordt hard aan gewerkt’’, aldus de woordvoerder. Ook is gekeken of de interne organisatie klaar is voor de Noord-Zuidlijn. ,,Daar gaan we ons nog even goed over buigen de komende dagen.’’

De komende zes weken vinden vanaf nu bijna dagelijks tests plaats met de Noord-Zuidlijn. Deze laatste testfase betreft de generale repetitie voordat de metro op 22 juli echt moet rijden. In totaal 8000 mensen kunnen meedoen met een testrit. Aan de test vrijdagavond namen vijftig tot honderd mensen deel. Aan andere van de in totaal acht scenario’s waarop wordt getest doen vijfhonderd tot duizend mensen mee. ,,We gaan ook met grote menigtes testen”, zegt de woordvoerder.