Stroomstoring door brand in Botlekgebied

Door een brand in een transformatorhuisje is bij een aantal bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied de stroom uitgevallen. Bij die bedrijven wordt daarom afgefakkeld. De brandweer gaat uit voorzorg naar het gebied toe, aangezien bij de bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.

Wat de gevolgen zijn van de stroomstoring voor de bedrijven, is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er op dit moment echter geen reden tot paniek. Door het affakkelen zijn volgens de woordvoerder in de omgeving van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Oostvoorne een soort grote nachtkaarsen te zien waaruit grote vlammen komen. Op deze manier worden op veilige wijze producten verbrand als sprake is van een onvoorziene uitval, aldus de woordvoerder.

Op het getroffen industrieterrein liggen onder meer chemiebedrijf Huntsman en Lyondell Chemie.