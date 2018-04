Eis: jaar opname na gijzeling bij TESO

De 48-jarige Claudia dos S., die eind december twee vrouwen gijzelde in de vertrekhal van veerdienst TESO in Den Helder, wordt wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Deskundigen hebben geoordeeld dat de vrouw tijdens de gijzeling psychotisch was en ten prooi was gevallen aan waanideeën en daardoor niet als toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd.

Dit bleek vrijdag voor de rechtbank in Alkmaar, waar de vrouw uit het Noord-Hollandse Breezand terechtstond. Dos S., werkzaam bij een schoonmaakbedrijf, zou de betreffende morgen voor haar werk naar Texel vertrekken, toen ze schreeuwend en dreigend met een mes een collega gijzelde. Toen die zichzelf korte tijd later wist te bevrijden, greep ze een lokettiste van TESO. Die hield ze een kleine twee uur vast. Toen beëindigde de politie de gijzeling.