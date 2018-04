Lange celstraf voor misbruik zoon en nicht

Een Nederlandse man is in Duitsland veroordeeld tot bijna veertien jaar cel, omdat hij zijn eigen zoontje drie jaar lang seksueel heeft misbruikt. Toen dit voor het eerst gebeurde, was het jongetje pas vier maanden oud. De 39-jarige man, die in Duitsland woont, is vrijdag schuldig bevonden door een rechtbank in Aken. Hij is ook bestraft voor het misbruiken van zijn nichtje.

Een 32-jarige Duitser is ook veroordeeld. Hij keek via Skype toe hoe de Nederlander zijn kind misbruikte. De Duitser moet bijna dertien jaar de cel in. De straffen zijn zo hoog, omdat de rechters bang zijn dat ze zich ook in de toekomst zullen vergrijpen aan kinderen.