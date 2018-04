ProRail pakt nog dit jaar 25 overwegen aan

ProRail gaat nog dit jaar minstens 25 onbewaakte overwegen aanpakken om ze veiliger te maken. Nu zijn er nog 113 van zulke overwegen en ProRail wil dat ze binnen vier jaar allemaal zijn verdwenen. Deze week waren er weer twee ongevallen op onbewaakte overgangen.

Het overgrote deel van de onbewaakte overwegen ligt in het noordoosten van Nederland, op baanvakken waar voorheen minder frequent treinen reden en op wegen waar minder verkeer was. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Treinen rijden vaker en op hoge snelheid en zijn stiller geworden. Ook op de weg is het drukker dan vroeger. Bovendien zijn steeds meer verkeersdeelnemers onbekend met het fenomeen omdat er nog maar zo weinig zijn.